Ciclista Rui Costa a 37 segundos do líder na Volta à Suíça

Rui Costa terminou este sábado a primeira etapa da Volta à Suíça, um contrarrelógio individual de 9,5 quilómetros em Langnau, na 54ª posição. Perdeu 37 segundos para o australiano Rohan Dennis, da Bahrain-Merida, que confirmou o favoritismo e é o primeiro camisola amarela da corrida, transmitida em direto e em exclusivo naO ciclista português de 32 anos, da Team Emirates, arrancou a prova com o apoio dos emigrantes presentes naquela pequena vila helvética.O vencedor da Volta à Suíça de 2012, 2013 e 2014 perdeu, ainda assim, tempo para um dos favoritos à vitória final, o britânico Geraint Thomas. O vencedor da Volta à França de 2018 ganhou 20 segundos a Rui Costa.Este domingo (14h52,) há nova etapa, ainda em Langnau, com 159,6 quilómetros e seis contagens de montanha de segunda categoria, num circuito mais duro que pode fazer Rui Costa subir na classificação geral individual da Volta à Suíça.O australiano Rohan Dennis venceu a etapa deste sábado ao ser 14 centésimos de segundo mais rápido do que o polaco Maciej Bodnar, da Bora.Rui Costa não chegou à primeira etapa nas melhores condições. "Apanhei uma virose a treinar, mas já estou recuperado e motivado", escreveu, no Facebook.Caso triunfe na Volta à Suíça, Rui Costa iguala o italiano Pasquale Fornara, o único ciclista a vencer por quatro vezes (1952, 1954, 1957 e 1958) na Suíça.