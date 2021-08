Ciclista Rui Costa renova contrato com UAE Emirates

O ciclista português Rui Costa renovou contrato com a UAE Emirates, anunciou esta segunda-feira a equipa dos Emirados Árabes Unidos na qual alinha desde 2017, em comunicado.

"O Rui Costa enfrentou um novo desafio na sua longa e bem-sucedida carreira. O Rui é um antigo campeão do mundo e tem alcançado grandes resultados, pelo que ver converter esse talento e experiência no apoio à equipa e a um líder como o Tadej Pogacar, como fez no Tour, no qual teve um papel importante, sabemos que podemos confiar nele", afirmou Joxean Fernández 'Matxín', diretor da UAE Emirates.

Rui Costa, de 34 anos, chegou à UAE Emirates, depois de passagens pela Lampre-Merida, Movistar, Caisse d'Epargne e Benfica, tendo como principais conquistas o título mundial de fundo em 2013, três edições da Volta à Suíça (2012, 2013 e 2014) e a Volta a Abu Dhabi (2017), além de três vitórias em etapas da Volta a França.

No mesmo comunicado, a formação do esloveno e bicampeão da Volta a França Tadej Pogacar, que conta com os irmãos portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira e contratou João Almeida (Deceuninck-Quickstep) para as próximas cinco temporadas, anunciou as renovações com Fernando Gaviria, Alessandro Covi e Jan Polanc.

O 'sprinter' colombiano Fernando Gaviria e o esloveno Jan Polanc assinaram contratos válidos para o ano de 2022, enquanto o italiano Alessandro Covi rubricou um vínculo até 2024.