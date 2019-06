CMTV transmite jogos da seleção nacional de futsal

A CMTV vai transmitir, em direto e em exclusivo, os dois jogos da seleção nacional de futsal no próximo fim de semana.



Os encontros, frente à Noruega, estão marcados para as 21h15 de sábado e domingo e têm lugar no Pavilhão Multiusos de Fafe.

Os campeões europeus em título estão a preparar a fase de qualificação para o Mundial do próximo ano.



Entre os convocados estão cinco jogadores do Benfica e outros cinco do Sporting, que estiveram recentemente em ação na final do campeonato de futsal, ganha pelo clube da Luz.