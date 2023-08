O ciclista suíço Colin Stussi (Voralberg) venceu este domingo a 84.ª Volta a Portugal ao defender-se muito bem no contrarrelógio da décima e última etapa da prova. O ‘crono’, de 17,9 quilómetros e com a meta no espetacular monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, foi ganho pelo espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), que com este tempo subiu à segunda posição da classificação geral final.









O corredor da equipa basca gastou menos três segundos no contrarrelógio do que o vencedor da Grandíssima do ano passado, Maurício Moreira (Glassdrive). O terceiro melhor tempo foi obtido pelo camisola amarela, que gastou mais 26 segundos. O melhor português deste domingo foi António Carvalho (ABTF Betão Feirense), que obteve o quarto melhor tempo, resultado que o levou a subir também na classificação geral e a ocupar um lugar no pódio, um honroso terceiro lugar. Os grandes derrotados da etapa de ontem foram o russo Artem Nych (Glassdrive) e o português Henrique Casimiro (Efapel) que antes do ‘crono’ eram terceiro e segundo e que acabaram por cair várias posições na geral.

Colin Stussi, de 30 anos, natural de Glarona, na Suíça, foi o vencedor - de forma justa e unânime, segundo os adversários - da Volta a Portugal 2023, ao serviço de uma equipa austríaca, a Voralberg. Foi a vitória mais importante da equipa. O ciclista suíço fez uma corrida muito regular, estando sempre bem e presente nos momentos importantes da prova, sobretudo nas etapas da Serra da Estrela, na Serra do Larouco (que venceu) e no monte da Senhora da Graça. Este domingo, defendeu-se como pôde no contrarrelógio, que garantidamente não é a especialidade em que melhor se evidencia.