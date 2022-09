Costa considera medalhas de ouro de Diogo Ribeiro um "orgulho para o desporto nacional"

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje Diogo Ribeiro pela conquista de três medalhas de ouro no mundial de juniores de natação, em Lima, no Peru, no que considerou ser "um orgulho para o desporto nacional".

"Parabéns Diogo Ribeiro! Três medalhas de ouro e um recorde mundial nos Juniores de Natação, que decorrem em Lima. Um orgulho para o desporto nacional", escreveu o chefe de Governo na rede social Twitter.

Diogo Ribeiro conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, no Peru, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.