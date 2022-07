Costa saúda seleções portuguesas de andebol de sub-20 e de futebol feminino

O primeiro-ministro, António Costa, saudou este domingo as participações das seleções portuguesas de andebol de sub-20 e de futebol feminino nos respetivos campeonatos europeus, considerando que as suas atuações prestigiaram o país.

"Saúdo as seleções de Portugal de futebol feminino e andebol sub-20 que jogaram partidas decisivas para a sua participação nos campeonatos europeus. Parabéns aos nossos vice-campeões da Europa de andebol sub-20 e às nossas atletas de futebol pela forma como prestigiaram Portugal", escreveu António Costa na rede social Twitter.

Em Inglaterra, em Leigh, Portugal foi hoje afastado do Europeu de futebol feminino ao perder por 5-0 com a Suécia, num encontro da terceira e última jornada do Grupo C.