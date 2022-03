Dirigente ataca futsal do Benfica

Pedro Monteiro Fernandes demitiu-se do cargo de vice-presidente do Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Lisboa, na sequência das declarações polémicas proferidas após o dérbi da final da Taça da Liga de futsal, que o Sporting venceu por 5-2.





“A azia não disfarçada dos ceguinhos pseudo comentadores fez-se sentir no jogo entre o Sporting Clube de Portugal e uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho. Rocha foi expulso e muito bem expulso. Vejam e revejam o lance. Mas ainda assim os comentadores vermelhuscos, qual cegos putianos, não viram. Chupem… com todas as letras”, escreveu o advogado nas redes sociais.