Djokovic qualifica-se para a quarta ronda de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a quarta ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o polaco Hubert Hurkacz.Para ultrapassar a terceira eliminatória pela 12.ª vez em 15 participações, o detentor do título venceu o polaco, 48.º da hierarquia, por 7-5, 6-7 (5-7), 6-1, 6-4, em duas horas e 59 minutos.Na próxima ronda do torneio de relva londrino, Djokovic vai encontrar o canadiano Felix Auger-Aliassime ou o francês Ugo Humbert.