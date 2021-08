Dois espectadores morrem atropelados no rali Appennino-Reggiano

Dois espetadores morreram este sábado em Itália, após serem atropelados por um automóvel na 41.ª edição do rali Appennino-Reggiano, realizado em Emília-Romanha, no norte do país, informaram hoje os meios de comunicação transalpinos.

De acordo com a imprensa, as vítimas são dois homens de 21 e 35 anos, que não resistiram à colisão com um Peugeot 208 de uma equipa italiana, após o veículo ter saído da estrada a alta velocidade, atingidos os espetadores que estavam numa pequena colina junto ao troço.

Os dois homens foram transportados de helicóptero para o hospital de Bérgamo, mas não resistiram aos ferimentos, enquanto o piloto e o copiloto saíram ilesos.