Domínio total de Hamilton na Fórmula 1

Foi mais um passeio para Lewis Hamilton. O britânico arrancou o GP de França na liderança e ninguém lhe conseguiu fazer frente. O piloto da Mercedes conquistou a sexta vitória da temporada e aumenta para 36 pontos a vantagem na liderança do campeonato, sobre o colega de equipa Valtteri Bottas. O piloto finlandês terminou a corrida no segundo posto, a 18 segundos de Hamilton. Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o pódio e esteve perto de roubar, na última volta, o segundo lugar de Bottas."Eu não me canso de ganhar, mesmo sendo piloto há muito tempo", disse Hamilton no final da prova. O piloto que abordou ainda a disparidade de pontos na tabela classificativa. "Quando as pessoas vêem o nosso sucesso, não percebem todo o trabalho por detrás das cenas. Se acham que a Fórmula 1 está chata, não apontem o dedo aos pilotos. Enquanto a organização for a mesma, o campeonato não mudará", atirou o britânico.A corrida que teve pouca história e não sofreu grandes alterações em relação à grelha de partida. Sebastian Vettel, da Ferrari, acabou por ser quem deu mais vida à prova. Longe do primeiro lugar, o piloto alemão procurou alcançar a volta mais rápida da corrida para receber um ponto extra.Vettel começou por alcançar o quinto posto, depois de ultrapassar Lando Norris e Carlos Sainz Jr, da McLaren, e de seguida garantiu alguma distância de segurança para quem estava atrás. Antes da corrida terminar, Vettel fez uma segunda troca de pneus e acabou por alcançar a volta mais rápida da corrida na última passagem pela linha meta (1m32s740).