"É o diabo, a prisão não fez com que se tornasse melhor pessoa": Ex-mulher arrasa tenista Boris Becker

Sharlely Kerssenberg, ex-mulher de Boris Becker, considerou que o antigo tenista alemão, que recentemente foi libertado após oito meses na prisão por ter ocultado quase três milhões de euros, é o "diabo", acusando-o de ter deixado de ajudar o filho que ambos têm em comum."Ele [Boris] consegue ser charmoso e amável quando quer, mas também consegue magoar muito com palavras. É um diabo. A prisão não fez com que se tornasse melhor pessoa. Vive num mundo em que tudo gira à volta dele", começou por referir a modelo de 46 anos ao 'Bild'.E prosseguiu: "Não é culpa minha que ele tenha ido preso. Arruinou a sua reputação sozinho. Não se importa se estamos [família] bem ou mal. Costumávamos ter uma relação honesta. Quando comecei a ser mais independente no casamento, começámos a discutir. Também porque ele começou a mentir relativamente às finanças. O Boris ama os filhos e a mãe, pelo menos da maneira que sabe amar...", rematou.Becker, recorde-se, declarou-se falido em junho de 2017, com uma dívida de quase 60 milhões de euros, relacionada com uma propriedade que tinha em Maiorca, Espanha.