"É o jogo das nossas vidas". Foi desta forma que João Rodrigues, capitão da seleção nacional de hóquei em patins, se referiu à final do Mundial (este domingo, às 17h00, na RTP1) frente à Argentina."O jogo será decidido em detalhes. Vamos entrar com todas as nossas forças e fazer tudo para dar a alegria do título aos portugueses", afirmou o avançado, acrescentando que a conquista do Mundial "é um sonho de menino" de todos os jogadores.Também Jorge Silva, que falha a final por castigo, disse este sábado que o grupo "está unido" na perseguição pelo título: "Não temos de nos considerar favoritos, mas quem quiser derrotar esta equipa vai ter de trabalhar muito".O avançado abordou ainda o perigo dos "reis da habilidade fora do que é o hóquei" poderem tentar condicionar o jogo. Disse que "admite erros, mas não propositados" e que "só não tiraram Portugal da competição porque tem um grupo muito forte".Já o selecionador Renato Garrido espera uma "grande" final, mas mostrou-se consciente das dificuldades: "Vamos ter pela frente a Argentina, que é uma seleção muito forte".Caso vença a final frente à Argentina, Portugal conquista o 16º troféu. A última vez que a seleção nacional venceu o Mundial foi em 2003, ao derrotar a Itália por 1-0.A seleção portuguesa procura este domingo vingar a derrota (1-5) frente à congénere da Argentina no Mundial que se realizou no Recife, Brasil, em 1995.