Portuguesa de 12 anos conquistou três medalhas de ouro em três dias no Dance World Cup

na Dance World Cup, na prova mundial de bailado.Carolina Costa venceu nas provas de quartetos, a solo e em grupos. A primeira conquista foi na sexta-feira, primeiro dia da prova. A bailarina venceu entrando em palco com o quarteto "Amigas da Esmeralda", ao lado de Margaria Fernandes, Matilde Neves e Catarina de Castro.Este domingo, Carolina voltou a marcar pontos ao vencer a nova medalha de ouro com a coreografia de grupo "Amigas de Copélia"."Muito feliz por representar Portugal e logo na minha cidade! Obrigada a todos os que me ajudam e contribuem para a realização do meu sonho", escreveu a bailarina nas redes sociais.