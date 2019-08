Elite do ski e wakeboard mostra manobras nas águas de Montargil

O barco tem 500 cavalos de potência e, em andamento, produz uma onda constante. Atrás, presos por um cabo, vão estar 60 dos maiores especialistas nacionais em wakeboard e ski náutico. E vão poder mostrar nessa mesma onda toda a sua destreza na albufeira da barragem de Montargil, ao longo deste sábado e domingo.



A elite das duas modalidades junta-se assim numa prova pontuável – o ‘Montargil Ski & Wake by Nautique’ -, com os atletas a dividirem-se em várias categorias, entre femininos, infantis, open, amadores e seniores.

Com o ‘quartel-general’ da organização e praticantes montado junto à marina de Montargil, esperam-se manobras de elevada dificuldade por parte dos atletass. A prova arranca logo pelas 09h00 deste sábado, com o ski náutico.

Mas a prova não vai acontecer apenas dentro de água, já que está prometida muita animação em terra para praticantes, organizadores e público, ao ritmo das batidas de dois Dj’s e de uma animada festa sunset

As duas modalidades estão em crescendo no nível praticado e também no número de praticantes e esta prova, organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, em colaboração com a Nautique, deverá ser um bom exemplo disso.

As contas far-se-ão domingo, altura em que serão conhecidos os vencedores em cada uma das categorias das duas modalidades.