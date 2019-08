Emoção ao rubro para o último dia da Volta a Portugal

Emoções ao rubro na Volta a Portugal, que este sábado mesmo irá ter um final eletrizante nas ruas do Porto. Jóni Brandão (Efapel) mantém a camisola amarela com menos 407 milésimos de segundo que João Rodrigues (W52-FC Porto).Quando se pensava que a etapa de ontem, entre Fafe e o alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto (133,5 km) pudesse fornecer novas pistas em relação ao vencedor da competição, tudo saiu ao contrário.António Carvalho (W52-FC Porto) venceu, logo seguido de Rodrigues (a um segundo ) e Brandão (a dois). "Tenho de estar confiante. Quem ganhar a Volta será o mais forte", disse o camisola amarela. Já Rodrigues quer o ‘crono’ de uma vida: "É partir à morte e chegar à morte."A decisão está então marcada para este sábado, no contrarrelógio individual de 19,5 km entre Gaia e o Porto.Aparentemente será um ombro a ombro entre os dois homens da frente, mas Gustavo Veloso (W52-FC Porto) ainda tem uma palavra a dizer.