"Entrámos a vencer e com boas sensações", diz Fernando Pimenta

O canoísta Fernando Pimenta destacou esta segunda-feira as "boas sensações" que teve no apuramento para as meias-finais do K1 1.000 metros dos Jogos Olímpicos, desejando "mantê-las" na terça-feira durante esse desafio e a regata das medalhas.

"Entrámos a vencer e com boas sensações. A prova foi um pouco dura, com vento de frente. Tentei ser bastante regular e qualificar-me já, pois assim tenho tempo para pensar no próximo desafio", disse à Lusa.

Fernando Pimenta, que liderou, tranquilamente, do primeiro ao último metro, cumpriu o desafio praticamente a 'solo', em 3.40,323 minutos, batendo o eslovaco Peter Gele, segundo classificado e também apurado diretamente para as meias-finais, por 1,808 segundos.

"Tentei fazer uma boa gestão, procurar boas sensações, que é o mais importante. Encontrei um bom ritmo e depois abrandei um pouco, pois dava para isso. Na parte final tive de estar vigilante, pois vinham rivais a disputar a segunda vaga para as meias-finais e não queria ser surpreendido", contou.

Agora o objetivo é garantir um dos primeiros quatro lugares na sua semi-final "para estar na regata das regatas, a final das finais", o K1 1.000 metros. "O primeiro passo é conseguir um lugar na final e, posteriormente, é tentar descansar o melhor possível nas duas horas que distam para a final, para dar o meu máximo", vincou.

Desvalorizou a singularidade da meia-final e final serem disputadas no mesmo dia, a primeira às 10:00 (02:00 em Lisboa) e a segunda oito minutos mais tarde, sendo que a prova das medalhas é às 12:20 (04:20). "Acima de tudo, que seja um grande espetáculo desportivo. É igual para todos, pelo que acho que vai ser justo", considerou, apesar de ser mais velho do que os seus principais rivais, com diferente capacidade de recuperação física.

Fernando Pimenta, de 31 anos, foi vice-campeão olímpico em Londres'2012, com Emanuel Silva, em K2 1.000 metros, e vice-campeão da Europa já este ano.