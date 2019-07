Épico João Sousa encaixa 198 mil euros

João Sousa alcançou este sábado um feito histórico no ténis nacional ao alcançar pela primeira vez os oitavos de final do Torneio de Wimbledon (já tinha alcançado a mesma fase no US Open em 2018 ). Uma vitória em cinco sets sobre o inglês Daniel Evans, em 4 horas e 3 minutos, que garante ao português um encaixe de 198 mil euros.O número 69 do ranking ATP entrou a perder no primeiro set (4-6), mas nos dois seguintes superiorizou-se a Evans (6-4 e 7-5), apesar do apoio incessante do público da casa ao seu adversário. No quarto set, o britânico (61 do Mundo) voltou a ser melhor e venceu por novo 6-4.João Sousa aproveitou depois uma menor frescura física de Evans para fechar o encontro a seu favor com novo 6-4 . "Somos um País pequeno, mas sinto-me contente por fazer história por Portugal. Foi um jogo incrível no court número 1 de Wimbledon. É um sonho tornado realidade", disse o tenista, visivelmente emocionado.Amanhã, João Sousa terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, que já venceu Wimbledon em duas ocasiões. Nas duas únicas vezes que se defrontaram (nunca em relva), o espanhol ganhou sempre. "Mal posso esperar por jogar contra um dos melhores de sempre", destacou o português, de 30 anos.Com este resultado, espera-se que Sousa suba pelo menos ao 57º lugar do ranking ATP.