Espanha revalida título de campeã europeia de andebol masculino

A Espanha revalidou este domingo o título de campeã europeia de andebol masculino, ao derrotar a seleção da Croácia, por 22-20, na final disputada em Estocolmo, na Suécia.

Numa final bastante disputada, os espanhóis, que ao intervalo venciam por 12-11, garantiram um lugar no torneio olímpico dos Jogos Tóquio2020 e tornaram-se na primeira seleção a revalidar o título europeu desde a domínio sueco dos Europeus de 1998, 2000 e 2002.

A Croácia, vice-campeã em 2008 e 2010, somou o terceiro desaire em finais, apesar de ter entrado melhor no jogo, e de aos 19 minutos ter tido uma vantagem de três pontos (10-7).

O selecionador espanhol, Jordi Ribera, "obrigado" a pedir uma paragem, alterou a tática e com três golos de Maqueda, eleito o melhor lateral-direito do torneio, conseguiu igualar a partida a seis minutos do intervalo.

Uma excelente atuação do guarda-redes Gonzalo Pérez de Vargas, eleito o melhor da competição, aliada a um ataque eficaz, acabou por permitir à Espanha, que teve em Aleix Gomez Abelló (cinco golos) o melhor marcador, chegar ao intervalo com um ponto de vantagem (12-11).

No início do segundo período, os espanhóis aproveitaram da melhor forma a exclusão do croata Zlatko Horvat, para conseguir uma vantagem de quatro golos (16-12), a maior de todo o encontro.

Os croatas, campeões olímpicos em 1996 e mundiais em 2003, não desistiram do inédito título continental, e passaram a atacar com sete, reduzindo a diferença no marcador para apenas um ponto (16-15) e fazendo "tremer" a defesa espanhola.

Com a partida empatada a 18, a 11 minutos do fim, as duas equipas evidenciaram alguma tensão, com falhas de parte a parte, e diferenças pontuais de apenas um golo, apenas desfeitas a 25 segundos do final, com um remate de Aleix Gomez Abelló, que "selou" o triunfo espanhol, por 22-20.

A prata no Europeu, coloca a Croácia, que viu Domagoj Duvnjak ser eleito o melhor jogador do torneio (MVP), no caminho de Portugal no torneio pré-olímpico Tóquio2020, juntamente com as seleções da França e da Tunísia.