Estrela do Ténis Martina Navratilova diagnosticada com cancro da mama e garganta

A ex-número 1 no ranking Mundial feminino de ténis, Martina Navratilova, foi diagnosticada com cancro na mama e na garganta, revelou a Reuters esta segunda-feira. A ex-jogadora já tinha tido cancro da mama, mas venceu a luta contra a doença em 2010."Este duro golpe é duro, mas tem tratamento. Espero um resultado favorável, vai ser duro por algum tempo, mas vou lutar com todas as minhas forças", disse a ex-jogadora de 66 anos em comunicado à WTA, a associação de ténis feminino.Os tratamentos para a doença começam na próxima semana, encontrando-se os cancros no estágio um. Martina Navratilova foi confrontada com o diagnóstico de cancro no início de novembro durante as finais da WTA, quando se apercebeu de um inchaço no pescoço que não diminuía.