EUA perdem após 13 anos no campeonato mundial de basquetebol

Sensação no campeonato mundial de basquetebol que está a decorrer na China. Os Estados Unidos perderam nos quartos de final com a França (89-79). E quando a seleção do país da NBA perde isso é notícia, pela raridade da situação.

O anterior desaire dos ‘States’ remontava a 2006, altura em que foram derrotados nas meias-finais do Mundial desse ano pela Grécia. De então para cá foi sempre a ‘aviar’, passe a expressão: 58 jogos oficiais com vitórias, sendo que 24 aconteceram em Mundiais e 34 em Jogos Olímpicos. Competições que foram sempre ganhando, como é óbvio.

Há, contudo, atenuantes para o desaire: os Estados Unidos avançaram para este Mundial a decorrer na China sem as grandes estrelas da NBA.



Em teoria, poderiam ter arranjado pelo menos três ou quatro seleções mais fortes. Mas as grandes figuras, após uma época altamente desgastante (dois a três jogos por semana), preferiram repousar. A prioridade, para os norte-americanos, não é o Mundial.



São os Jogos Olímpicos, que se realizam no próximo ano, em Tóquio. E aí, as estrelas vão regressar em força na luta pelo ouro.



Meias-finais estão definidas

As meias-finais do Mundial a decorrer na China estão definidas. A França defronta a Argentina (venceu a Sérvia, 97-87) enquanto a Espanha (bateu a Polónia, 90-78) joga com a Austrália (eliminou a Rep. Checa, 82-70).



PORMENORES

15 ouros olímpicos

O basquetebol dos Estados Unidos tem 15 medalhas de ouro em 18 participações nos Jogos Olímpicos. Já o Mundial apenas foi ganho por cinco vezes.



Superioridade

Após a federação internacional ter permitido a presença de jogadores da NBA nos Jogos Olímpicos, a partir de 1982, os Estados Unidos apenas perderam um jogo nessa competição.