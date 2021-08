"Muito feliz que o povo português me tenha recebido desta maneira": Campeão olímpico agradece na chegada a Lisboa

Pedro Pablo Pichardo foi recebido em euforia esta segunda-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de ter conquistado a medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.Uma banda filarmónica da PSP tocou o hino nacional para o campeão olímpico. A mãe de Pichardo recebeu-o com um ramo de flores.O português disse à chegada ser "incrível" tudo o que está a viver."Sinto-me muito feliz que o povo português me tenha recebido desta maneira", afirmou ainda. Sobre ter carregado a bandeira portuguesa em Tóquio, Pichardo afirma que "foi uma emoção e uma responsabilidade muito grande".O campeão olímpico assumiu ainda que vai continuar "a lutar por mais medalhas" e apontou que tem como objetivo bater o recorde do mundo.