Obelga Remco Evenepoel (Quick-Step) venceu ontem a 18ª etapa da Volta a Espanha e reforçou a condição de líder, quando apenas faltam três etapas - na prática duas, e de montanha, porque a de domingo em Madrid será a de consagração.





A etapa de quinta-feira, de 192 km, ligou Trujillo ao Alto de Piornal, uma subida de primeira categoria não muito longe da nossa Beira Baixa. E nem de propósito até porque um dos grandes protagonistas da tirada acabou por ser o português João Almeida (Emirates) que atacou e fugiu do grupo dos favoritos a 90 km da meta. Apoiado por muitos portugueses que estavam na estrada, o ciclista luso fez da etapa de ontem uma das mais movimentadas da prova mas não viria a ter o resultado pretendido. Acabou por ser 10º classificado a 13 segundos de Remco Evenepoel que bateu Enric Mas (Movistar) na linha de meta. Para as etapas de hoje e amanhã prevê-se uma luta épica entre Remco e Mas, que estão separados por apenas 2m7s. O espanhol disse ontem que vai apostar tudo no alto de Navacerrada.