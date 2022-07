Ex-basquetebolista Henrique Vieira morre aos 65 anos

Henrique Vieira, uma das mais destacadas figuras da história do basquetebol português, morreu esta segunda-feira, aos 65 anos, vitimado por doença. Para trás deixa um rasto de brilho na modalidade a que dedicou toda a vida, primeiro como jogador, depois como treinador e, mais tarde, como dirigente e coordenador.Nascido em Quelimane, Moçambique, no dia 3 de maio de 1957, Henrique Vieira representou vários clubes, enquanto praticante. Ainda em África, começou na Real Sociedade, seguindo depois para o Sporting de Lourenço Marques. Após o 25 de Abril de 1974 ingressou na Académica de Coimbra, tendo representado depois o Ginásio Figueirense e o Atlético, antes de chegar ao Benfica, onde ganhou enorme notoriedade. "Foi um dos pilares da geração de ouro do nosso basquetebol, destacado atleta nos primeiros sete de dez títulos conquistados em onze temporadas, com uma participação fulcral na construção dos inolvidáveis percursos europeus na década de noventa, que tanto orgulharam os benfiquistas", disse esta segunda-feira Rui Costa, presidente do Benfica, numa nota publicada nos canais de comunicação do clube da Luz. Nos encarnados ganhou sete campeonatos, uma Taça de Portugal, seis Supertaças e duas Taças da Liga.Jogava na posição de base/extremo e era um exímio lançador de zonas afastadas do cesto. Representou a seleção nacional em 28 ocasiões.Enveredou depois pela carreira de treinador. Representou a Oliveirense, o Atlético, Estoril Praia, Ovarense e Benfica, onde ganhou mais dois títulos de campeão nacional. Mais tarde, foi ainda coordenador de basquetebol do Sport Algés e Dafundo.