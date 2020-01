Ex-estrela da NBA afundada nas ruas com problemas psicológicos

Oito anos e 14,5 milhões de euros depois, uma ex-estrela da NBA, Delonte West de seu nome, vive afundada nas ruas da sua cidade, Washington. Problemas psicológicos, associados à toxicodependência, tornaram o ex-companheiro de LeBron James nos Cleveland Cavaliers num indigente.



O antigo jogador dos Celtics, Cavaliers e Mavericks, que alinhava com o nº 13 e em dez anos fez 432 jogos no mais famoso campeonato de basquetebol, é protagonista de um vídeo em que surge despido, no meio da rua e fora de si. Os fãs pedem agora à NBA que apoie West, de 36 anos.

