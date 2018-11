Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-nadador italiano Filippo Magnini quatro anos suspenso por doping

Atleta nega acusação.

Por Lusa | 17:15

O nadador italiano Filippo Magnini, que se retirou em dezembro de 2017 e que foi por duas vezes campeão mundial, foi esta terça-feira suspenso por quatro anos por doping, decidiu o Tribunal de Antidopagem italiano.



"Eu não fiz nada. Esta sentença é ridícula. Eu não me deixo ser tocado pelas coisas ridículas que algumas pessoas dizem sobre mim, em relação às quais eu não tenho nenhuma estima", reagiu Magnini.



A agência antidoping emitiu a mesma sentença ao seu companheiro, Michele Santucci, por ter violado uma das leis do antidoping WADA (uso ou tentativa de utilizar substâncias dopantes).



"É uma sentença que já estava pronta, e por isso estou muito irritado. Estamos a falar de uma perseguição. O promotor Laviani disse em julgamento, batendo os punhos na mesa: 'Chega, agora é pessoal'. Não há provas, as evidências mostram o contrário", assumiu.



O nutricionista Guido Porcellini, que tinha Magnini e Santucci como pacientes, foi suspenso por 30 anos, por comercializar substâncias ilegais provenientes da China.



Magnini, que venceu os 100 metros livres nos campeonatos mundiais de 2005 em Montreal (Canadá) e em 2007 em Melbourne (Austrália), foi um crítico declarado do doping ao longo da sua carreira, tendo participado numa iniciativa intitulada "Estou livre de doping".