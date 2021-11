Muitos portugueses, espanhóis, ingleses e franceses. Eram estas algumas das nacionalidades que compunham este sábado as bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.A paixão pelo motociclismo levou a uma invasão de milhares de adeptos, de vários cantos do Mundo, que querem ver os seus ídolos, com destaque para o português Miguel Oliveira e para o italiano Valentino Rossi, este último porque diz adeus às pistas, este ano.