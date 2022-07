FC Porto anuncia suspensão de contrato com a equipa de ciclismo

O FC Porto decidiu suspender o contrato que mantinha com a sua equipa de ciclismo, a Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo. Em comunicado, o clube afirma que aguarda o desfecho dos processos em curso por forma a proceder à reavaliação da presente decisão."O Futebol Clube do Porto vem informar que suspendeu o Contrato de Naming e Licenciamento de Marca celebrado com a referida Associação", lê-se no comunicado.Em causa está a decisão emanada pela UCI quanto à licença desportiva da Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo, impedindo esta de participar na próxima Volta à Portugal.