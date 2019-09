FC Porto conquista Supertaça de basquetebol ao vencer a Oliveirense

O FC Porto conquistou este domingo a sua sétima Supertaça de basquetebol, ao vencer a Oliveirense por 92-69, em jogo disputado no Pavilhão Desportivo de Vila Real.Os 'dragões', vencedores da Taça de Portugal, já ganhavam ao intervalo por 41-39, tendo ampliado a vantagem sobre o atual campeão nacional e vencedor da última edição da Supertaça durante a segunda parte, terminando o encontro com 23 pontos de vantagem.Esta foi a sétima vez que o FC Porto conquistou a prova, num palmarés liderado pelo Benfica com 14 títulos, enquanto a Oliveirense conta dois cetros.