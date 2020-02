FC Porto qualifica-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto qualificou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, após vencer na receção aos macedónios do HV Vardar, por 30-22, atuais campeões da Europa, em jogo da 13.ª jornada do Grupo B.

Os 'dragões', que já venciam ao intervalo por 11-10, subiram ao quinto lugar do agrupamento, com 12 pontos, e asseguraram uma das seis vagas para os 'oitavos', ocupando o quinto lugar, com 12 pontos, mais um do que o adversário deste sábado.

Já sem hipóteses de apuramento, os bielorrussos do Meshkov Brest e os ucranianos do Motor Zaporozhye seguem nas posições imediatas, com seis e quatro, respetivamente.

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a qualificar-se para esta fase no atual formato da prova através de uma fase de grupos, depois de o Sporting ter sido eliminado nos 'oitavos' na época passada, pelos húngaros do Vaszprém, que viriam a perder a final.

Os 'leões' começam este sábado a disputar o acesso aos 'oitavos', num embate da primeira mão frente aos romenos do Dinamo Bucareste, que em 2018/19 foram batidos pelos lisboetas neste mesmo 'play-off'.