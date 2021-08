Federer submetido a operação ao joelho vai ficar fora dos courts durante "muitos meses"

"Vou ficar de muletas durante muitas semanas e fora do jogo por muitos meses", disse Federer.



Federer, 20 vezes campeão do Grand Slam, passou por duas cirurgias no joelho em 2020, que resultaram em mais de um ano de reabilitação, com o suíço a voltar à ação em março - 13 meses após sua eliminação na semifinal do Open da Austrália no ano passado.

O tenista suiço Roger Federer vai ser submetido a nova cirurgia no joelho após uma lesão grave durante a temporada e falhará o US Open para recuperar durante alguns meses, afirmou.O atleta de 40 anos publicou um vídeo na sua conta oficial de Instagram, dizendo que os médicos o aconselharam à intervenção.