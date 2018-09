Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Alarza vence 'ironman' de Cascais, seguido de João Silva e Filipe Azevedo

Alinharam à partida da prova cascalense 2.661 atletas.

15:19

O espanhol Fernando Alarza venceu este domingo a prova de triatlo de longa distância 'ironman' de Cascais, impondo-se aos portugueses João Silva e Filipe Azevedo, segundo e terceiro classificados, enquanto a polaca Agnieszka Jerzyk dominou o setor feminino.



Fernando Alarza concluiu os 1.900 metros a nadar, 90,1 quilómetros a pedalar e os 21,1 a correr em 03:54.57 horas, deixado João Silva na segunda posição, a 2.26 minutos, e Filipe Azevedo na terceira, a 2.44.



José Estrangeiro fechou o 'pódio' luso, ao terminar no oitavo lugar, a 7.41 do vencedor, enquanto Bruno Pais, que cumpriu este domingo a sua despedida do triatlo profissional, não foi além do 19.º posto, a 27.51.



No setor feminino, Agnieszka Jerzyk venceu, em 04:26.06 horas, menos 1.10 minutos do que a belga Katrien Verstuyft, segunda classificada, e menos 4.11 do que a britânica Sarah Lewis, terceira. Ana Filipa Santos foi a melhor portuguesa em prova, ao concluir o triatlo no oitavo lugar, a mais de 24 minutos da vencedora.



Alinharam à partida da prova cascalense 2.661 atletas, o número mais elevado de sempre em provas de longa distância em Portugal, segundo a organização.