Fernando Alonso hospitalizado após ser atropelado por carro

Fernando Alonso, ex-bicampeão mundial de Fórmula 1, foi esta quinta-feira alegadamente atropelado por um veículo automóvel enquanto andava de bicicleta perto da sua residência em Lugano, na Suíça, avança o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.Segundo a mesma fonte, o piloto espanhol de 39 anos sofreu "algumas fraturas", não se sabendo ao certo a gravidade do acidente e se coloca ou não a sua participação na pré-temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, bem como no primeiro Grande Prémio do Bahrein, a 28 de março.Recorde-se que o piloto espanhol anunciou o seu regresso à Fórmula 1 ainda em 2020 pela Alpine (antiga Renault), para ocupar a vaga deixada pelo australiano Daniel Ricciardo, que transferiu-se para a McLaren.