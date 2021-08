Margarida tem apenas oito meses, mas correu o Mundo ao subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ou melhor, a chupeta de Margarida subiu ao pódio na boca de Fernando Pimenta, o canoísta português, de 31 anos, que ao vencer a medalha de bronze em K1 1000 metros mostrou ser um pai babado. Natural de Ponte de Lima é o único português da modalidade a conquistar duas medalhas olímpicas (outra foi em Londres 2012, em parceria com Emanuel Silva).





“É um orgulho muito grande ser pai do Fernando Pimenta, não escondo, como ele também mostra que se sente orgulhoso das suas origens. Teve sempre o nosso apoio e agora o apoio especial da Margarida, a nossa neta”, disse esta terça-feira ao, visivelmente orgulhoso, o pai de Fernando Pimenta. A família assistiu à prova reunida em casa, em Ponte de Lima. “Mas foi como se estivéssemos em Tóquio”, diz João, o irmão mais novo do canoísta. “Tentámos conter-nos por causa do adiantado da hora, mas a vontade era de gritar bem alto, de berrar, de correr para a rua”, acrescentou o irmão de 17 anos, que já viu o irmão subir por duas vezes ao pódio em finais olímpicas. “A primeira vez tinha apenas 8 anos e estava em casa dos meus avós com a minha irmã. Lembro-me que a felicidade era tanta que ria e chorava ao mesmo tempo”, recorda o jovem, que apesar de também praticar canoagem, dá cartas no futebol."Acredito que é possível e continuo a querer ser campeão olímpico. Ter as três cores de medalhas [já tem prata e bronze]. E vou estar em Paris para lutar por esse sonho", disse Fernando Pimenta, que ficou atrás dos húngaros Bálint Kopasz e Adam Varga."É um enorme orgulho ter um atleta destes ligado ao clube", sublinhou João Carlos Gonçalves, presidente do Clube Náutico de Ponte de Lima, que prepara uma grande receção a Pimenta, hoje à tarde. O atleta vai percorrer as principais ruas da vila mais antiga de Portugal.