Fernando Pimenta conquista medalha de bronze em K1 5000

O canoísta Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de bronze no K1 5000 dos Mundiais da Hungria, nos quais Portugal conquistou dois pódios, ambos pelo limiano.Depois da medalha de bronze em K1 1000, Pimenta, que defendia também o título mundial nos 5.000 metros, cortou a meta no terceiro lugar com o tempo de 20.19,94 minutos, atrás do bielorrusso Aleh Yurenia, que conquistou a medalha de ouro com o tempo de 19.54,07, logo à frente do alemão Max Hoff, medalha de prata, que gastou mais 3,48 segundos.Nos campeonatos que agora terminaram, Portugal assegurou as vagas para Tóquio2020 do K1 1000 através de Fernando Pimenta e do K4 500 por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela.Teresa Portela deverá ter também conquistado uma sexta vaga, segundo as regras de atribuição, no K1 200, resultado que deverá ser homologado durante a próxima semana.Os mundiais reuniram um recorde de 102 países e cerca de 1.300 canoístas.