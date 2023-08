Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 5000 metros

Duisburgo. Resultado deu à comitiva portuguesa o primeiro apuramento olímpico na competição.

47 milésimos de segundo mais rápida do que a dupla segunda classificada, garantiu também a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024.

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se vice-campeão do mundo em K1 5000 metros. O atleta ficou apenas atrás do dinamarquês Mads Pedersen.O português já tinha vencido, no sábado, a prova de K1 1000 metros nos Mundiais da Alemanha emEste domingo a equipa portuguesa já tinha festejado o primeiro lugar de Messias Baptista e João Ribeiro em K2 500 metros. A dupla portuguesa, que foi