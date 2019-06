Fernando Pimenta conquista medalha de prata em K1 1.000 nos Jogos Europeus

O canoísta Fernando Pimenta conquistou esta quarta-feira a medalha de prata na prova de K1 1000 dos II Jogos Europeus, elevando para 10 o número de pódios de Portugal em Minsk, igualando Baku2015.Na central pista cinco, Fernando Pimenta saiu na frente e liderou mais de meia prova, contudo o húngaro Balint Kopasz atacou por volta dos 750 metros e a reação de Pimenta apenas lhe permitiu ficar a quase impercetíveis 112 milésimos de segundo do magiar, que concluiu em 3.30,963 minutos.O bielorrusso Aleh Yurénia completou o pódio, a 1,355 segundos do ouro.Em Baku, Fernando Pimenta tinha sido prata em K1 1000 e 5000, distância com final direta para o português quinta-feira às 14:30, horas de Lisboa.Fernando Pimenta é o atual campeão do Mundo de K1 1000 e 5000, sendo que apenas a primeira é distância olímpica.Para quinta-feira, Portugal tem já garantidas mais duas finais, a dos K4 500 David Varela/Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista e Joana Vasconcelos/Teresa Portela/Francisca Laia/Francisca Carvalho.Hoje, a seleção de canoagem disputa ainda as eliminatórias e semifinais dos 200 metros, com os K1 Francisca Laia e Hugo Rocha, o K2 Joana Vasconcelos/Teresa Portela e a C1 Hélder Silva.A seleção lusa soma agora 10 medalhas nos II Jogos Europeus, com uma de ouro, Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.