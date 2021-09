Fernando Pimenta conquista medalha de prata nos Mundiais

Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de prata em K1 5000 metros nos Mundiais de canoagem, que se realizam em Copenhaga, na Dinamarca.

Um dia depois de ter celebrado o ouro no K1 1000, Pimenta cumpriu os 5000 metros em 20.03,19 minutos, sendo apenas 22 centésimos mais lento do que o vencedor, o húngaro Balint Noe, campeão europeu na distância. O dinamarquês Mads Pedersen foi terceiro, a 10,28 segundos do vencedor.

Com a prata conquistada este domingo, o canoísta garantiu o pleno de pódios em Mundiais e Europeus em K1 1000 e K1 5000 neste ciclo olímpico, fechando com chave de ouro a prestação nacional na capital dinamarquesa, onde Portugal alcançou a melhor prestação de sempre com cinco medalhas.