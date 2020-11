Ferro Rodrigues felicita Miguel Oliveira e salienta "qualidade mundial" dos atletas portugueses

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, felicitou este domingo o piloto Miguel Oliveira pela vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, considerando que ficou demonstrada a "qualidade mundial" dos atletas portugueses.

"O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em seu nome e em nome da Assembleia da República, felicita Miguel Oliveira pela vitória do Grande Prémio de Portugal em MotoGP, que teve lugar este domingo no Autódromo Internacional do Algarve, Portimão", refere, numa nota enviada à Lusa.

Para Ferro Rodrigues, "o desporto português, agora na modalidade do motociclismo, está uma vez mais de parabéns, demonstrando a qualidade mundial dos seus atletas".

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova deste campeonato, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

Esta foi a segunda vitória de Miguel Oliveira nesta temporada.

O piloto português subiu à nona posição no campeonato, que foi ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki).