Floyd Mayweather e Logan Paul surpreendem em luta de estrelas

O combate de boxe da madrugada desta segunda-feira, em Miami, EUA, entre o desportista Floyd Mayweather e a estrela da internet Logan Paul surpreendeu os fãs.Se se esperava uma superioridade do campeão mundial sobre o influenciador digital, tanto pelos anos dedicados àquele desporto como pelas conquistas alcançadas na carreira, o certo é que o embate durou 24 minutos, tendo sido cumpridos os oito 'rounds' da luta.Logan Paul e Floyd Mayweather defrontaram-se pela primeira vez num ringue, numa luta de exibição, sem um vencedor definido. Foi "apenas" uma luta em que estiveram envolvidos muitos milhões de dólares e olhos postos no combate de boxe. Mayweather recebeu 100 milhões de dólares pela participação e Logan arrecadou cerca de 20.Floyd Mayweather regressou aos ringues aos 44 anos, com um vasto currículo e palmarés invejável (12 vezes campeão mundial), que o tornam num dos mais consagrados lutadores de boxe de sempre.Logan Paul é um dos mais conhecidos infuenciadores digitais, de 26 anos, contando com milhões de seguidores nas suas redes sociais, incluindo no Youtube, onde conseguiu grande popularidade nos últimos seis anos.