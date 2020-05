Fórmula 1 chega ao Algarve após luz verde para regresso das competições

A Fórmula 1 pode chegar a Portugal quando for dada luz verde para o regresso das provas. A possibilidade ganha cada vez mais força, numa altura em que as corridas canceladas devido à Covid-19 devem ser substituídas.O Autódromo Internacional do Algarve (AIA),em Portimão, recebeu no final de março a classificação máxima da Federação Internacional do Automóvel (FIA), que lhe permite receber corridas de F1. "Ficámos surpreendidos quando vimos no papel de análise do circuito, feito por Charlie Whiting (antigo diretor de F1 da FIA), que era fantástico e merecia receber a F1. Foi um motivo de orgulho para todos", contou aoPaulo Pinheiro, administrador e fundador do AIA.Face a tal reconhecimento surge a possibilidade de as corridas de Fórmula 1 chegarem ao Algarve já esta época. Chase Carey, administrador da Liberty Media, que gere os direitos comerciais da F1, admitiu que os circuitos já cancelados, alguns deles míticos, devido à pandemia, podem ser substituídos por circuitos que não estavam inscritos."Houve claramente uma diferenciação entre os países devido à pandemia. Mas a F1, como é natural, deu prioridade aos circuitos com quem tem contrato. Só quando esgotadas todas as opções é que olha para os países fora desse núcleo de circuitos. Fora dele, somos claramente uma das principais opções neste momento", explicou Paulo Pinheiro.Oito corridas já estão garantidas para Portimão. "Tal facto permite-nos estar na linha da frente dos circuitos que vão ter mais corridas internacionais este ano", diz Pinheiro.