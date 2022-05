Fórmula 1 não substitui GP da Rússia e Mundial de 2022 fica reduzido a 22 corridas

O Grupo Formula One decidiu não substituir o Grande Prémio (GP) da Rússia, cancelado devido à guerra na Ucrânia, anunciou esta quarta-feira o organizador do Mundial de Fórmula 1 de 2022, que será reduzido de 23 para 22 corridas.

"Não será adicionado nenhum Grande Prémio ao calendário para preencher a ausência [do GP da Rússia], o que significa que o calendário de 2022 será composto por 22 corridas", informou o Grupo Formula One, em comunicado.

A decisão dos responsáveis do campeonato da categoria 'rainha' do desporto automóvel foi tomada apesar de vários países terem manifestado interesse em organizar a prova e impede o Mundial de 2022 de estabelecer um recorde de 23 corridas, mantendo o número das que foram realizadas no ano passado.