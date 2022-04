Francisco Pereira ganha a segunda etapa da 29ª Volta a Portugal do Futuro /2º Grande Prémio CMTV

O ciclista Francisco Pereira foi o vencedor da segunda etapa da 29ª Volta a Portugal do Futuro /2º Grande Prémio CMTV, que decorreu na cidade de Lousã.Para além de ter ganhado esta etapa, o ciclista da ABTF Betão-Feirense assumiu a liderança da competição Sub23 com a Camisola Amarela Sociedade Ponto Verde."Este sorriso é significado de todo o trabalho e dedicação ao longo dos anos e é sobretudo também um agradecimento aos que me têm apoiado desde o meu início no cicllismo" afirma Francisco Pereira.Foi aos 32 segundos de vantagem na meta para o anterior líder, Pedro Silva, e aos 10 segundos de chegar à meta, que Pereira ainda somou cinco segundos amealhados nas metas volantes, segundo comunicado.Apesar da liderança, Francisco Pereira não se assume como candidato à vitória final explicando que na equipa tem apenas um corredor para o ajudar.Porém, Pereira assume o primeiro lugar nos pontos, classificação representada pela Camisola Verde CMTV.A terceira etapa irá trazer mais dificuldades, sendo que será mais curta e com 122,9 quilómetros que vão começar em Cortegaça, Ovar.