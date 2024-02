Frederico Morais eliminado nos oitavos de final do circuito mundial da Liga Mundial de Surf

O português Frederico Morais foi eliminado no domingo nos oitavos de final da segunda etapa do circuito mundial da Liga Mundial de Surf (WSL), em Sunset Beach, no Havai, ao perder com o brasileiro Ítalo Ferreira.

Depois de ter eliminado o havaiano Barron Mamiya, atual líder do ranking, 'Kikas' foi derrotado pelo campeão do circuito em 2019, que conseguiu 13,23 pontos (6,23 e 7,00 nas duas melhores ondas), contra os 12,07 (5,67 e 6,40) do português.

Frederico Morais terminou assim a segunda etapa do circuito no nono lugar, melhorando o 17.º lugar do primeiro campeonato, igualmente disputado no Havai.

A próxima etapa do circuito disputa-se em Portugal, na praia de Supertubos, em Peniche, com o período de espera entre 6 e 16 de março.