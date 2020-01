Fumo dos incêndios adia início do jogos de qualificação no Open da Austrália

O início dos jogos do 'qualifying' do Open da Austrália que se disputam esta quarta-feira foi adiado, devido ao fumo tóxico causado pelos incêndios que têm afetado o país, informou a organização da prova, que decorre em Melbourne.

Os treinos foram suspensos até às 11h00 locais (meia-noite em Lisboa), enquanto as partidas de qualificação não começarão antes das 13h00 (02h00), uma hora depois do que estava previsto.

De acordo com a organização do Open da Austrália, a qualidade do ar no Melbourne Park está a ser "monitorizada e qualquer decisão será tomada tendo em conta os dados obtidos e as informações das equipas médicas, de cientistas da Agência de Proteção Ambiental e dos meteorologistas".

Na terça-feira, a eslovena Dalila Jakupovic abandonou o encontro da primeira ronda da qualificação do primeiro 'Grand Slam' da temporada, com uma indisposição provocada por uma nuvem de fumo dos incêndios que assolam a Austrália.

Já a canadiana Eugenie Bouchard foi assistida pelo médico durante o encontro com a chinesa Xiadou You, devido a dores no peito, provavelmente devido a problemas respiratórias.

Em Kooyong, nos arredores de Melbourne, a russa Maria Sharapova, antiga número um mundial, abandonou um torneio de exibição devido ao fumo dos incêndios.

Os incêndios florestais que assolam a Austrália estão a afetar a qualidade do ar, que foi classificada como "muito pobre" no estado de Victoria, cuja capital é Melbourne.

Desde que começaram, no passado mês de setembro, os incêndios na Austrália devastaram uma área de mais de oito milhões de hectares, provocaram a morte a 27 pessoas e estima-se que tenham matado até mil milhões de animais selvagens.