Gabriel Lopes sagra-se campeão mundial universitário dos 200 metros estilos

O nadador português Gabriel Lopes sagrou-se esta quinta-feira campeão mundial universitário dos 200 metros estilos, ao vencer a final dos Jogos Mundiais Universitários em Chengdu, China, com um tempo de 1.59,12 minutos.

Lopes foi o único a nadar a distância abaixo dos dois minutos na final, batendo Hsing-Hao Wang (Taipé), segundo com dois minutos exatos, e o alemão Marius Zobel, com 2.00,56.

É a quarta medalha para Portugal na competição e a segunda de ouro do dia, depois de João Coelho ter alcançado o lugar mais alto do pódio na prova dos 400 metros em atletismo, que também já tinha 'rendido' uma prata no lançamento do peso, para Eliana Bandeira, esta na terça-feira.

Camila Rebelo conseguiu na quarta-feira a prata nos 200 metros costas, tornando-se na primeira mulher nadadora portuguesa a subir ao pódio numa 'Universíada', em que Portugal soma agora quatro medalhas em todo o historial, somando estas duas às que já tinha conseguido Alexandre Yokochi, em 1985 e 1987.

Gabriel Lopes, de 26 anos, procura mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024, que nos 200 estilos estão fixados em 1.57,94, numa distância em que foi bronze nos Europeus de Roma2022 e em que esteve também em Tóquio2020.