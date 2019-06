Gary Hunt vence etapa da Red Bull Cliff Diving nos Açores

A emoção durou até ao último salto, quando o britânico Gary Hunt ‘roubou’ a vitória ao favorito Jonathan Paredes, do México, na etapa portuguesa da prova de saltos para a água Red Bull Cliff Diving.Com a prancha colocada a 27 metros de altura no ilhéu de Vila Franca do campo, Hunt efetuou saltos de topo mundial para arrecadar o título. Já entre as senhoras, a australiana Iffland confirmou o favoritismo, batendo a concorrência.Uma prova que não facilitou os 24 melhores salteadores mundiais, devido ao forte vento e ondulação. Espera-se agora que o ilhéu volte a receber a prova para o ano, o que acontecerá pelo nono ano consecutivo.