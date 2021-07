Gilberto Duarte e Diogo Silva 'caem' da convocatória da seleção de andebol para os Olímpicos de Tóquio 2020

Os laterais Gilberto Duarte, do Montpellier, e Diogo Silva, do FC Porto, foram esta sexta-feira os jogadores retirados da convocatória da seleção portuguesa de andebol para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, agora reduzida a 17.

A lista dos eleitos do selecionador Paulo Jorge Pereira inclui um suplente, cujo nome não foi divulgado e pode variar de jogo para jogo, e dois jogadores, o ponta-esquerda Leonel Fernandes, do FC Porto, e o guarda-redes Manuel Gaspar, do Sporting, que só podem substituir outros por motivos clínicos.

A quota olímpica é de 14 jogadores, mas a Federação Internacional de Andebol (IHF) permitiu a inscrição de um suplente e de mais dois jogadores extra, que podem treinar com a seleção, mas não permanecer na Aldeia Olímpica ou viajar nos mesmos transportes que a equipa.

Depois de ter reduzido os pré-convocados para 19, com a saída de André José, do ABC, na terça-feira, Paulo Jorge Pereira descartou o lateral-esquerdo Gilberto Duarte, que falhou o Europeu de 2020 por lesão, e o lateral-direito Diogo Silva da lista final.

A seleção de andebol masculino vai ser a primeira representante portuguesa em competições olímpicas oficiais de modalidades de pavilhão.

No Grupo B, a equipa das 'quinas' vai defrontar Egito (24 de julho), Bahrain (26), Suécia (28), Dinamarca (30) e Japão (01 de agosto), no Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio, sendo que os quatro primeiros colocados qualificam-se para a ronda eliminatória.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, de 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.

Caso o Comité Olímpico Internacional (COI) aumente a quota do torneio masculino de andebol para 15, a Missão nacional vai subir para 93 atletas, podendo chegar aos 95, se os jogadores suplementares forem utilizados.

Lista dos 15 convocados:

- Guarda-redes: Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Tremblay HB, Fra).

- Laterais: Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto) e João Ferraz (HSC Suhr Aarau, Sui).

- Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).

- Pivôs: Alexis Borges (Montpellier, Fra), Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Victor Iturriza (FC Porto).

Suplentes extra:

- Guarda-redes: Manuel Gaspar (Sporting).

- Ponta: Leonel Fernandes (FC Porto).