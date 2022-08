O V. Guimarães recebeu o Estoril e venceu com um golo solitário de André Silva. A equipa de Moreno venceu pela segunda vez consecutiva e segue no grupo dos líderes da Liga.









Assim que o árbitro Cláudio Pereira apitou para o pontapé de saída, os vimaranenses lançaram-se ao ataque. André Silva inaugurou o marcador na sequência de uma boa manobra coletiva. O Estoril reagiu, subiu as linhas ofensivas, mas o marcador não se alterou até ao intervalo.

Na segunda metade, os canarinhos entraram mais acutilantes e instalaram-se no comando do jogo, com mais posse de bola. A expulsão, com meia hora para jogar, por acumulação de amarelos, de Gonçalo Esteves, atirou com as pretensões da equipa de Nélson Veríssimo ao charco.





Até ao final, a formação do V. Guimarães apenas teve de gerir a reação adversário para garantir o segundo triunfo na competição.