Grande Prémio de Fórmula 1 da China em 2023 cancelado devido à Covid-19

Leia também Qatar recebe prova do Mundial de Fórmula 1 em novembro "A Fórmula 1 está a avaliar opções alternativas para substituir a prova no calendário de 2023", revelou ainda o comunicado da Fórmula 1 (F1).O país não organiza uma corrida de F1 desde 2019, este que foi um dos primeiros eventos esportivos internacionais a ser cancelado em 2020.

O Grande Prémio da Fórmula 1 na China de 2023 foi cancelado esta sexta-feira devido às restrições contra a Covid-19 que vigoram no país, avançou a organização.A realização da corrida, marcada para 16 de abril, estava debaixo de dúvidas há algum tempo devido às política de Covid zero no país, segundo a Sky Sports.