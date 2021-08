“Não sei porque fala de mim. Deve ser por causa da naturalização”, foi assim que Pedro Pablo Pichardo abordou as desavenças com Nelson Évora.









“Nunca falei mal do Nelson. Uma pessoa enviou-me um link de um comentário por causa de uma coisa do abraço… (Pichardo não o cumprimentou quando este se lesionou e abandonou a prova do triplo). Era bom acabar com isso, para não levar os problemas para a parte pessoal. Há anos que fala de mim e eu não respondo nada. Inveja? Não sei. É como ele diz, já ganhou tudo, porque não me deixa agora fazer a minha carreira? O tempo dele passou, eu não falo nada, deixe-me fazer a carreira em paz…”, prosseguiu Pichardo, comentando o apoio de Évora ao rival Zango (3º): “Todo o mundo está a ver, não sou eu… Para mim tanto faz, não faz diferença nenhuma. Quer continuar com a polémica mas eu não falo nada”.

As desavenças entre ambos começaram desde a chegada do cubano. Nelson Évora tinha trocado o Benfica pelo Sporting e as águias foram buscar o melhor atleta disponível. Depois a rápida naturalização (em quatro meses devido ao estatuto de refugiado), acabou com o reinado de Évora nas provas portugueses. O mesmo aconteceu com o protagonismo na seleção nacional. O campeão olímpico de Pequim manifestou-se mesmo contra a naturalização do cubano, apesar dele próprio ter nascido na Costa do Marfim e vindo para Portugal com cinco anos. Évora recorreu as redes sociais para felicitar o novo campeão olímpico: “Parabéns Pedro” e “Bingo para Portugal (pelas quatro medalhas)”.